Родилась двухголовая свиноносая змея

UPI: змееныш с двумя головами вылупился в британском зоомагазине

Свиноносая носатая змея с двумя головами родилась в зоомагазине Exeter Exotics в Великобритании. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Змееныш вылупился из яйца без посторонней помощи. Двухголовая рептилия, которой пять недель, чувствует себя хорошо и уже пробует еду.

Одна из голов с аппетитом ест предлагаемые сардины. Вторая тоже проявляет интерес к пище, но у нее более узкое горло, поэтому она способна проглатывать лишь мелкие кусочки.

«Когда правая голова ест, левая делает жевательные движения. Это выглядит странно», — рассказали в магазине.

Свиноносая носатая змея — неядовитая змея из семейства ужеобразных, обитающая на юго-западе Канады, в западных штатах США и на северо-западе Мексики. Этот вид характеризуется общей длиной от 60 до 80 сантиметров, массивным туловищем и небольшой головой с клювовидным щитком на конце морды. Предпочитает травянистые и кустарниковые прерии, полупустыни и каменистые предгорья, активен днем и питается разнообразной добычей, включая лягушек, саламандр, ящериц, мелких змей, птиц и крупных насекомых. Самки яйцекладущие, откладывают от 4 до 23 яиц.

Ранее сообщалось, что самка техасского гремучника в заповеднике Venom Pit Snake Park недалеко от города Ист-Лондон в ЮАР родила двухголового детеныша. На фотографии двухголовый змееныш выглядит как две рептилии, которые переплелись в существо с единым хвостом.