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13:12, 4 сентября 2023Путешествия

Россиян начали выгонять с пляжей Сочи

Мэрия Сочи: пляжи на курорте закрыты из соображений безопасности

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Туристов из соображений безопасности начали выгонять с пляжей Сочи. Пляжи закрыли для купания в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе мэрии города.

«У нас действует штормовое предупреждение, вчера и сегодня (3 и 4 сентября — прим. «Ленты.ру») вывешены флаги о запрете купания», — рассказали изданию представители местной администрации.

Ранее стало известно, что до конца понедельника, 4 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. Об угрожающей отечественному курорту опасности россиян предупредили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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    Фариза Бацазова
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