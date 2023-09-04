Россиян начали выгонять с пляжей Сочи

Мэрия Сочи: пляжи на курорте закрыты из соображений безопасности

Туристов из соображений безопасности начали выгонять с пляжей Сочи. Пляжи закрыли для купания в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили «Кубанским новостям» в пресс-службе мэрии города.

«У нас действует штормовое предупреждение, вчера и сегодня (3 и 4 сентября — прим. «Ленты.ру») вывешены флаги о запрете купания», — рассказали изданию представители местной администрации.

Ранее стало известно, что до конца понедельника, 4 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. Об угрожающей отечественному курорту опасности россиян предупредили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.