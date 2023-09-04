Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 4 сентября 2023Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС России: в Сочи объявили штормовое предупреждение на 4 сентября

Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ

До конца понедельника, 4 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. Об угрожающей отечественному курорту опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20–25 метров в секунду. Не исключается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

Более того, существуют риски возникновения оползней, а также формирование смерчей над акваторией от микрорайона Магри до Веселого.

«В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, <…> внимательно наблюдать за окружающей обстановкой», — говорится в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что авиабилеты в Сочи на осень подешевели почти в два раза по сравнению с летом. По информации АТОР, в середине сентября добраться до южного курорта из Москвы и обратно можно будет за 14-15 тысяч рублей с багажом.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости