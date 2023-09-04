Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС России: в Сочи объявили штормовое предупреждение на 4 сентября

До конца понедельника, 4 сентября, в Сочи объявлено штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. Об угрожающей отечественному курорту опасности россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20–25 метров в секунду. Не исключается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок.

Более того, существуют риски возникновения оползней, а также формирование смерчей над акваторией от микрорайона Магри до Веселого.

«В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, <…> внимательно наблюдать за окружающей обстановкой», — говорится в сообщении.

Ранее в августе стало известно, что авиабилеты в Сочи на осень подешевели почти в два раза по сравнению с летом. По информации АТОР, в середине сентября добраться до южного курорта из Москвы и обратно можно будет за 14-15 тысяч рублей с багажом.