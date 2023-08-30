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16:33, 30 августа 2023Путешествия

Россиян предупредили о ценопаде на туры в Сочи в бархатный сезон

АТОР: авиабилеты до Сочи в бархатный сезон подешевели почти в два раза

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Авиабилеты в Сочи на осень подешевели почти в два раза по сравнению с летом. О сезонном ценопаде россиян предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в середине сентября добраться до южного курорта из Москвы и обратно можно будет за 14-15 тысяч рублей с багажом. В конце месяца авиаперелет будет стоить менее 12 тысяч в обе стороны. Для сравнения в августе билеты в Сочи можно было купить за 20-25 тысяч рублей и дороже.

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Туроператоры добавили, что стоимость размещения в отелях по сравнению с летом снижается в среднем на 20 процентов в бархатный сезон. Во второй половине сентября дисконт может доходить до 30 процентов.

По данным АТОР, в среднем тур на семь дней в отель категории «три звезды» с завтраками будет стоить 19-22 тысячи рублей на двоих. Недельный отдых в четырехзвездочной гостинице с завтраками обойдется двум туристам в 33-56 тысяч рублей в зависимости от расположения отеля, а за полный пансион придется заплатить 60-95 тысяч рублей.

Ранее россиянам раскрыли стоимость самого бюджетного тура в Европу осенью. По данным операторов, путевка в Италию в сентябре обойдется от 73 тысяч рублей на двоих, не считая виз и авиабилетов.

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    Мария Борисова
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