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13:57, 4 сентября 2023Путешествия

Путин предложил Эрдогану отдохнуть в Сочи

Президент Турции Эрдоган на встрече с Путиным отметил красоту Сочи

Президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану отдохнуть в Сочи. Видео диалога глав государств публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Можете приезжать к нам отдыхать, — заявил Путин. — А то мы все к вам».

В свою очередь, турецкий лидер отметил красоту популярного отечественного города-курорта. «Да, правда, зелени много», — согласился российский президент.

Ранее 4 сентября Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным. В аэропорту его встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие.

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    Фариза Бацазова
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