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19:38, 4 сентября 2023Среда обитания

Устроившие состязание по прыжкам в длину на стройке рабочие попали на видео

Baza: в Москве рабочие на стройке устроили состязание по прыжкам в длину

В Москве рабочие организовали «строительные игры» и устроили состязание по прыжкам в длину прямо возле дома, который они в данный момент возводят. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратило издание Baza.

Необычное соревнование между строителями прошло в районе Коммунарка. На записи, снятой очевидцем, можно увидеть, как двое мужчин в спецодежде, а также еще один — в кофте синего цвета, кепке и перчатках — прыгают в длину от очерченной линии, а затем смотрят на свой результат. При этом прямо за их спинами находится стройка.

В 2021 году жители города Мурино Ленинградской области засняли на видео опасные трюки рабочего, который участвовал в возведении школы на бульваре Менделеева. Очевидцев удивило рискованное поведение строителя, перепрыгнувшего с одних строительных лесов на другие на уровне третьего-четвертого этажа.

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    Полина Кислицына
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