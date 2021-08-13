Смертельный трюк российского строителя попал на видео

Жители города Мурино Ленинградской области засняли на видео смертельно опасные трюки рабочего, который участвует в возведении новой школы на бульваре Менделеева. Об этом сообщает Telegram-канал «Readovka».

Россиян удивило рискованное поведение строителя, перепрыгнувшего с одних строительных лесов на другие на уровне 3-4 этажа. Мужчина при этом был в каске, но без страховки.

В комментариях попавшего в кадр рабочего сравнили с персонажем игры Super Mario, а авторов материала назвали «бездельниками и лоботрясами, которые сидят целыми днями и снимают».

Ранее жители того же Мурино отстояли бульвар от засилья нового общепита. Рабочие разобрали плитку на тротуаре под строительство ресторанного молла. Десятки людей вышли с протестом против работ и прогнали строителей, а затем самостоятельно начали восстанавливать пешеходные дорожки.

