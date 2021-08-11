Заскучавший мужчина повторил трюк из интернета и оказался в больнице

Пользователь сайта Reddit под ником the_potato_eat поделился историей, как нашел в интернете опасный трюк и от скуки решил повторить его. В итоге герой истории оказался в больнице.

Заскучавший мужчина увидел на Reddit изображение, на котором был представлен легкий способ порвать связку большого пальца руки. Рассказчик изучил комментарии, увидел, что никто не писал о реальной травмоопасности способа, и решил повторить «лайфхак».

«Сначала было больно, но не катастрофически, поэтому я решил попробовать еще несколько раз», — поделился мужчина. Затем он внезапно почувствовал сильную боль. Автор истории увидел, что его палец изогнулся в неестественном положении и обратился в больницу. Обследования показали, что он действительно порвал связку.

Пользователи в комментариях к посту раскритиковали мужчину. «Хорошо, что ты не видел пост о том, как ампутировать ногу топором. Попроси заодно проверить в больнице, нет ли у тебя черепно-мозговых травм», — написал юзер под ником NikoPigni. «Надеюсь, вы не читали, как сломать себе нос», — выразил опасения Kengar.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно превратила брата в «монстра» с помощью одного физического упражнения.

