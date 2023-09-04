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19:38, 4 сентября 2023Путешествия

Пять человек разбились на курорте Бали из-за сорвавшегося фуникулера

VOI: на балийском курорте Ayu Terra Resort пять человек разбились на фуникулере

Фото: Rolandus Nampu / Waktunya Merevolusi Pemberitaan

На индонезийском курорте Ayu Terra Resort пять человек разбились на фуникулере, который сорвался вниз из-за обрыва троса. Об этом сообщает VOI.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Убуд на острове Бали. По данным полиции, пять сотрудников маленького отеля зашли в фуникулер, чтобы подняться наверх, однако доехать не смогли. Когда прибежавшие на шум туристы нашли пострадавших, трое из них были еще живы. Тем не менее спасти их не удалось.

Всех туристов из гостиницы расселили в другие места, отель закрыт для заселения. Ведется расследование произошедшего. Предполагается, что используемый для подъема стальной трос оказался недостаточно прочным.

Ранее австралийский турист попал в ДТП на мотоцикле в Индонезии и задолжал за лечение 370 тысяч долларов (более 35 миллионов рублей).

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    Зарина Дзагоева
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