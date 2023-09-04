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11:29, 4 сентября 2023Бывший СССР

Глава Фонда госимущества Украины уволился перед назначением министром обороны

Глава Фонда госимущества Украины уволился накануне назначения министром обороны

Фото: Rospoint / Shutterstock / Fotodom

Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров подал заявление об отставке накануне назначения на пост министра обороны страны. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», — заявил Стефанчук.

Ранее заявление об увольнении в Раду подал министр обороны Украины Алексей Резников.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение сменить министра обороны и отправить Резникова в отставку. На его место он захотел назначить Умерова.

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    Алевтина Запольская
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