Глава Фонда госимущества Украины уволился перед назначением министром обороны

Глава Фонда госимущества Украины уволился накануне назначения министром обороны

Глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров подал заявление об отставке накануне назначения на пост министра обороны страны. Об этом сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», — заявил Стефанчук.

Ранее заявление об увольнении в Раду подал министр обороны Украины Алексей Резников.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял решение сменить министра обороны и отправить Резникова в отставку. На его место он захотел назначить Умерова.