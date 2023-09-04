Аэропорт Владикавказ установил новый рекорд

Аэропорт Владикавказ обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц

Аэропорт Владикавказ в Северной Осетии установил новый рекорд по пассажиропотоку за месяц. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Отмечается, что аэропорт впервые обслужил более 100 тысяч пассажиров за месяц. «В августе услугами аэропорта воспользовались 100,1 тысячи человек, за восемь месяцев текущего года — 589,7 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В настоящее время из аэропорта Владикавказ можно вылететь в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Стамбул и Анталью.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе появятся скульптуры Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Над монументами двух героев знаменитого романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» работает скульптор Таймураз Зангиев.