Россиянкам раскрыли шесть портящих волосы привычек

Врач-дерматовенеролог Юлдыз Аджигулова раскрыла россиянкам шесть привычек, которые портят волосы. Соответствующая публикация появилась на сайте издания «Леди Mail.ru».

В первую очередь медик отметила воздействие высоких температур, неправильный уход и тугие прически. В последнем случае специалистка заявила, что сильное натягивание волос вызывает тракционную алопецию.

Кроме того, ухудшить внешний вид могут неправильное питание, а также потребление табачной продукции и алкогольных напитков. По мнению медика, необходимо избавиться от упомянутых вредных привычек и включить в ежедневный рацион рыбу, яйца и овощи. При этом Аджигулова пояснила, что в некоторых случаях врач может дополнительно рекомендовать добавить пищу с содержанием селена, железа и серы.

Ранее блогерша Александра Алегрия Арриага из Венесуэлы раскрыла простой способ уберечь волосы от повреждений из-за популярной тугой прически. Инфлюэнсерша с никнеймом @alexandrarriaga заявила, что одной из самых распространенных укладок у женщин является конский хвост. Юзерша рекомендовала разделить волосы на две части, завязав пряди сзади в тугой хвост. Затем оставшиеся локоны она призвала собрать с помощью еще одной резинки.