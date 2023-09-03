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18:21, 3 сентября 2023Ценности

Раскрыт простой способ уберечь волосы от повреждений из-за тугой прически

Фото: emy / Unsplash

Блогерша Александра Алегрия Арриага из Венесуэлы раскрыла простой способ уберечь волосы от повреждений из-за популярной тугой прически. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @alexandrarriaga заявила, что одной из самых распространенных укладок у женщин является конский хвост. Однако, по ее словам, данная прическа портит волосы, делая их более хрупкими. «Если вам нравятся высокие хвосты и вы хотите предотвратить тракционную алопецию, попробуйте этот лайфхак», — сказала она в ролике.

Юзерша рекомендовала разделить волосы на две части, завязав пряди сзади в тугой хвост. Затем оставшиеся локоны она призвала собрать с помощью еще одной резинки. Таким образом, натяжение линии роста волос минимизируется, а прическа станет выглядеть объемнее.

В июне парикмахер Рэйчел Валентайн раскрыла главную ошибку в уходе за волосами, которая портит их качество. Специалистка рассказала, что зачастую люди неправильно используют термозащиту, нанесение которой необходимо для защиты локонов. В первую очередь она посоветовала убедиться, что волосы тщательно подсушены полотенцем.

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    Екатерина Ештокина
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