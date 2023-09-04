Официант принял юбку блогерши за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор

Официант принял юбку блогерши Дейзи Дрю за тряпку для мытья посуды и выбросил в мусор. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Уроженка Шотландии, отдыхавшая на греческом острове Миконос, сообщила, что отправилась купаться в море в бикини, оставив упомянутый предмет гардероба на шезлонге. Однако когда девушка вернулась, одежда исчезла. Туристка поинтересовалась у работавшего рядом официанта, не видел ли он ее наряд. Мужчина извинился и заявил, что по ошибке выкинул вещь в мусорное ведро на кухне.

Инфлюэнсерша пояснила, что впоследствии она нашла свою любимую вещь, которая оказалась сильно испачкана. «Моя юбка не похожа на тряпку. Я так зла на этого сотрудника», — заявила Дрю.

Однако зрители в комментариях встали на сторону официанта. «Она действительно похожа на тряпку. Если бы я где-нибудь работал и увидел этот кусок ткани, выглядящий как мусор, тоже его выбросил бы», «Может быть, не следует носить юбку размером с кухонное полотенце? Тогда у тебя не будет проблем», «Если он подумал, что это тряпка, то это невинная ошибка», — отметили пользователи сети.

Ранее в августе блогерша с никнеймом @southerndisneybelle посетила парк развлечений «Диснейуорлд» во Флориде, США, и ее наряд сочли неуместным из-за неожиданной детали. Девушка рассказала, что отправилась на аттракционы в подчеркивающем грудь кожаном корсете и длинной юбке со шлейфом. При этом правилами внешнего вида посетителей запрещены предметы гардероба, которые касаются земли или волочатся по ней.