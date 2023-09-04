В Ингушетии появится памятник Идрису Зязикову

В Магасе, Ингушетия, установят памятник политическому деятелю Идрису Зязикову

В Ингушетии установят памятник политическому деятелю Идрису Зязикову в честь 100-летия государственности республики. Об этом пишет местная интернет-газета «Ингушетия».

Монумент появится 7 июля 2024 года в Магасе. «Я считаю, что необходимо проработать этот вопрос, найти в Магасе достойное место для установления памятника Идрису Зязикову. У нас было много руководителей, но он был первым, он внес неоценимый вклад в становление и создание нашего региона. Необходимо найти профессионального скульптора, который сможет создать достойный памятник. Подрастающее поколение, туристы и гости республики должны знать об этом достойном сыне нашего народа, о его истории, силе духа, которая должна служить нам примером самоотверженности и работы на благо народа», — заявил глава субъекта Махмуд-Али Калимато.

Главный проспект Магаса столицы Ингушетии уже носит имя Идриса Зязикова, также в его честь названа одна из современных школ республики, построенная в его родном селе Барсуки.

Идрис Зязиков был наркомом внутренних дел, возглавлял Центральный исполнительный комитет ГАССР после революции 1917 года. 7 июля 1924 года его избрали руководителем Ингушской автономной области.

В августе сообщалось, что в Ингушетии запланировали строительство первого в республике национального парка.