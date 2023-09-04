«Известия»: стоимость заграничных туров зимой вырастет на 10-30 процентов

Россиян предупредили о подорожании отдыха за границей зимой. Как сообщают «Известия» со ссылкой на крупных туроператоров, цены вырастут на 10-30 процентов уже в октябре-ноябре.

Речь идет о таких популярных направлениях туризма, как Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и другие. Причиной подорожания назван курс валют, рост стоимости перевозки и проживания в гостиницах.

Как уточнили в пресс-службе «Интуриста», отели Таиланда на острове Пхукет планируют поднять цены на отдых на 25 процентов. В среднем путевка на двоих в четырехзвездочном отеле с полным пансионом обойдется в этой стране минимум в 235 тысяч рублей. В Египте аналогичный тур будет стоит от 196 тысяч рублей, а ОАЭ — от 160 тысяч, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей.

Наиболее популярным направлением у российских туристов стала Турция, ее выбрали 39 процентов путешественников. На втором месте ОАЭ (25 процентов), на третьем — Таиланд (12 процентов). По семь и восемь процентов, соответственно, поедут в Египет и на Шри-Ланку. Также востребованными направлениями зимой являются Сочи, Мальдивы и Куба.

Ранее сообщалось, что самыми дешевыми направлениями для перелетов в бархатный сезон названы Белоруссия, Армения и Казахстан. Наиболее бюджетным направлением для путешествия из Москвы в страны дальнего зарубежья стала Турция.

