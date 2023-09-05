Популярная актриса вышла в свет в прозрачном наряде

Популярная американская актриса и модель Габриэль Юнион появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила концерт певицы Беойнсе в Лос-Анджелесе, который состоялся в рамках тура Renaissance. Манекенщица вышла в свет в блестящем платье с капюшоном, прозрачная ткань которого демонстрировала ее серебристое нижнее белье. Телезвезда выбрала упомянутый образ, следуя дресс-коду тура Renaissance.

На размещенных кадрах видно, что Юнион дополнила наряд сумкой в тон, а также босоножками на платформе и высоких каблуках. На лицо ей нанесли макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были — несколько браслетов, кольца и серьги.

В августе супермодель Кендалл Дженнер также попала в объектив папарацци в прозрачном платье. Знаменитость прошла по улицам Западного Голливуда в облегающем платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.