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07:30, 5 сентября 2023Ценности

Популярная актриса вышла в свет в прозрачном наряде

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Tiffany & Co

Популярная американская актриса и модель Габриэль Юнион появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость посетила концерт певицы Беойнсе в Лос-Анджелесе, который состоялся в рамках тура Renaissance. Манекенщица вышла в свет в блестящем платье с капюшоном, прозрачная ткань которого демонстрировала ее серебристое нижнее белье. Телезвезда выбрала упомянутый образ, следуя дресс-коду тура Renaissance.

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На размещенных кадрах видно, что Юнион дополнила наряд сумкой в тон, а также босоножками на платформе и высоких каблуках. На лицо ей нанесли макияж в стиле smoky eyes. Из аксессуаров на ней были — несколько браслетов, кольца и серьги.

В августе супермодель Кендалл Дженнер также попала в объектив папарацци в прозрачном платье. Знаменитость прошла по улицам Западного Голливуда в облегающем платье, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.

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    Карина Черных
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