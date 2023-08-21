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09:57, 21 августа 2023Ценности

Кендалл Дженнер прошлась по улице в прозрачном платье

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки публикует Instyle.

Знаменитость прошлась по улицам Западного Голливуда в облегающем платье, прозрачная ткань которого демонстрировала нижнее белье. При этом волосы манекенщица распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала белые туфли на каблуках, а в руках держала сумку с зеленой фурнитурой.

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Известно, что в таком образе Дженнер отправилась на вечеринку в честь собственного бренда 818 Tequila, которая состоялась в ресторане Delilah.

Ранее в августе телезвезда Кендалл Дженнер снялась топлес для рекламы бренда Calvin Klein. 27-летняя манекенщица примерила классический костюм, состоящий из пиджака и брюк со стрелками. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично продемонстрировав оголенную грудь.

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    Карина Черных
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