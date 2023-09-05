Мужчина заказал телефон и вместо него получил посылку с боевой гранатой

В Мексике мужчине прислали боевую гранату вместо купленного в интернете телефона

Житель Мексики заказал в интернет-магазине телефон, но получил вместо него коробку с гранатой. Об этом сообщает New York Post.

Опасная посылка пришла мужчине из города Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато в понедельник, 28 августа. Ее забрала из почтового ящика мать мексиканца. Вскрыв коробку, получатель не обнаружил внутри телефона, который он купил. Вместо него ему прислали гранату.

Мужчина тут же позвонил в полицию, которая оцепила квартал и вызвала армейских саперов. Те обезвредили взрывное устройство, которое оказалось боевым. В данный момент специалисты исследуют упаковку. По их мнению, она сделана по тому же принципу, который использовал американский террорист Теодор Качинский, известный под прозвищем Унабомбер.

Установить, кто отправил мексиканцу гранату, пока не удалось. Как уточняет New York Post, мексиканские наркокартели все чаще используют в борьбе друг с другом самодельные взрывные устройства. За последние шесть лет только в штате Гуанахуато их было обнаружено более 600 штук.

Ранее сообщалось, что турист в американском штате Колорадо решил разбить лагерь в горах и нашел там фугас. На место была вызвана бригада саперов.