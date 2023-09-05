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11:05, 5 сентября 2023Из жизни

Мужчина заказал телефон и вместо него получил посылку с боевой гранатой

В Мексике мужчине прислали боевую гранату вместо купленного в интернете телефона

Фото: oceanfishing / Shutterstock / Fotodom

Житель Мексики заказал в интернет-магазине телефон, но получил вместо него коробку с гранатой. Об этом сообщает New York Post.

Опасная посылка пришла мужчине из города Леон-де-лос-Альдама, штат Гуанахуато в понедельник, 28 августа. Ее забрала из почтового ящика мать мексиканца. Вскрыв коробку, получатель не обнаружил внутри телефона, который он купил. Вместо него ему прислали гранату.

Мужчина тут же позвонил в полицию, которая оцепила квартал и вызвала армейских саперов. Те обезвредили взрывное устройство, которое оказалось боевым. В данный момент специалисты исследуют упаковку. По их мнению, она сделана по тому же принципу, который использовал американский террорист Теодор Качинский, известный под прозвищем Унабомбер.

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Установить, кто отправил мексиканцу гранату, пока не удалось. Как уточняет New York Post, мексиканские наркокартели все чаще используют в борьбе друг с другом самодельные взрывные устройства. За последние шесть лет только в штате Гуанахуато их было обнаружено более 600 штук.

Ранее сообщалось, что турист в американском штате Колорадо решил разбить лагерь в горах и нашел там фугас. На место была вызвана бригада саперов.

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    Никита Савин
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