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15:32, 25 августа 2023Из жизни

Турист пришел в лагерь в горах и нашел фугас

Unofficial Networks: турист в США решил разбить в лесу лагерь и нашел фугас

Фото: Eagle County Sheriff’s Office

Турист в американском штате Колорадо решил разбить лагерь в горах и нашел там фугас. Об этом сообщает Unofficial Networks.

Мужчина из Денвера пришел в лес и хотел остановиться на ночлег. Рядом с лагерем Хейл он нашел взрывное устройство. Американец сообщил о произошедшем в полицию.

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На место происшествия приехала специализированная команда по обезвреживанию взрывных устройств. Они установили, что найденное мужчиной устройство — учебный фугас. Специалисты уничтожили устройство, так как, несмотря на то, что оно было учебным, все равно могло представлять опасность.

Этот фугас остался после учений 10-й горной дивизии армии США. Лагерь Хейл во времена Второй мировой войны служил местом обучения солдат, где они тренировались в лыжных дисциплинах и ориентировании в горной местности. Хотя с тех пор прошло 80 лет, шериф предупредил туристов о необходимости быть внимательными в этом районе, так как возможны и другие подобные находки.

Ранее сообщалось, что девятилетний Джордж Пенистон-Берд из Великобритании обнаружил возле своего дома гранату времен Второй мировой войны. Он забежал в дом и разбудил мать, чтобы сообщить о находке.

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    Алиса Дмитриева
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