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10:12, 29 марта 2023Из жизни

Мальчик нашел во дворе гранату времен Второй мировой войны

В Великобритании мальчик нашел на заднем дворе дома гранату времен Второй мировой войны

Фото: Honiton Police Station

Девятилетний Джордж Пенистон-Берд из Великобритании обнаружил возле своего дома гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Devon Live.

Мальчик заметил гранату, когда поздно вечером искал кости на заднем дворе. Он забежал в дом и разбудил мать, чтобы сообщить о находке. По словам женщины, сначала она не поверила сыну и попросила его сфотографировать гранату. Увидев снимок, она незамедлительно позвонила в экстренную службу. Женщина призналась, что ей было неловко сообщать, что ее сын нашел боеприпас.

Сотрудники полиции прибыли через 20 минут и вызвали саперов. Специалисты извлекли гранату и благополучно взорвали ее на соседнем поле на безопасном от людей расстоянии.

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Женщина отметила, что Джордж был в восторге от произошедшего. «Мой день прошел не совсем по плану, но его был великолепен, ему понравилось. Он посидел в полицейской машине и все в таком духе», — рассказывает она. Джордж расстроился, что в ближайшее время не сможет рассказать о случившемся своим одноклассникам, так как у него начались каникулы в школе.

Ранее сообщалось, что девятилетняя жительница США Молли Сэмпсон обнаружила на пляже зуб мегалодона. Палеонтологи подтвердили, что зуб принадлежит крупнейшей в мире акуле.

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Алиса Удовик
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