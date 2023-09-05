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18:41, 5 сентября 2023Силовые структуры

Установлена личность стрелявшего в участника СВО в Батайске

В Батайске установили личность стрелявшего в участника СВО из пистолета
Начало событий в новости Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Полицейские установили личность мужчины, который в Батайске Ростовской области стрелял из травматического пистолета в недавно вернувшегося участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили, что стрелявший участник конфликта — 28-летний местный житель. Сейчас они предпринимают меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября в парке имени Ленина. Молодого человека, который проходил службу в зоне СВО, избила толпа. В момент конфликта один из участников применил травматическое оружие, выстрелив в военного 12 раз, после чего скрылся с места происшествия.

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    Олеся Мицкевич
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