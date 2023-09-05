Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось
Состояние участника СВО, которого избили под Ростовом, ухудшилось
Состояние участника специальной военной операции (СВО), которого избили под Ростовом, ухудшилось. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на брата пострадавшего.
По словам мужчины, у участника СВО загустела кровь и ему перестали помогать обезболивающие.
«Голову поднять не может. Похоже на заражение крови. Состояние шоковое прошло, уколы не работают, что делать — не знаем», — пояснил он.
Ранее стало известно, что в драке у кафе в городе Батайске в Ростовской области мог пострадать боец спецоперации. Позднее губернатор российского региона Василий Голубев подтвердил эту информацию и заявил, что неизвестный выпустил в мужчину 12 пуль из травматического оружия.