Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

Состояние участника СВО, которого избили под Ростовом, ухудшилось

Состояние участника специальной военной операции (СВО), которого избили под Ростовом, ухудшилось. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале со ссылкой на брата пострадавшего.

По словам мужчины, у участника СВО загустела кровь и ему перестали помогать обезболивающие.

«Голову поднять не может. Похоже на заражение крови. Состояние шоковое прошло, уколы не работают, что делать — не знаем», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в драке у кафе в городе Батайске в Ростовской области мог пострадать боец спецоперации. Позднее губернатор российского региона Василий Голубев подтвердил эту информацию и заявил, что неизвестный выпустил в мужчину 12 пуль из травматического оружия.