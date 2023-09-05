Названы способы избавиться от последствий обжорства

Нутрициолог Ольга Баян: прогулки помогут избавиться от последствий переедания

После переедания полезно сходить на прогулку, утверждает эксперт по питанию, бренд-нутрициолог bioniq Ольга Баян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, помогающие избавиться от последствий обжорства.

«Мы живем не в дефицитные времена, и у человека есть доступ к разным продуктам. Тем не менее у многих остается привычка наедаться "как в последний раз"», — констатирует Баян.

По ее словам, переедание влечет тошноту, чувство тяжести, вздутие, диарею или запор. Следствием этого может стать обострение хронических болезней.

Баян заявила, что после излишне сытной трапезы ни в коем случае нельзя ругать себя и наказывать голодом. При хорошем самочувствии лучше прогуляться. Если же последствия обжорства вызывают дискомфорт, то стоит провести некоторое время в покое.

Больше никаких действий не требуется, но спустя несколько дней стоит обратить внимание на свой рацион. При этом нет необходимости устраивать разгрузочные дни: психика воспринимает это как «наказание». Меню должно быть максимально легким, но сбалансированным Ольга Баян эксперт по питанию, нутрициолог

По мнению собеседницы «Ленты.ру», в тех случаях, когда после переедания возникает боль, длительная диарея, нужно больше пить, есть овощи и ягоды, которые помогут наладить перистальтику кишечника. Если же состояние не улучшается, следует обратиться к врачу.

Некоторые люди, по словам Баян, после переедания начинают усиленно тренироваться. Однако это не приносит нужного эффекта.

Если вы не стремитесь в данный момент похудеть, отпустите ситуацию. Ничего страшного в одном дне с повышенной калорийностью рациона нет. Если же вы хотите снизить вес, важно снизить общую калорийность меню, сохранив при этом рациональный баланс нутриентов — белков, жиров и углеводов Ольга Баян эксперт по питанию, нутрициолог

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