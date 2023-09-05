Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:59, 5 сентября 2023Забота о себе

Названы способы избавиться от последствий обжорства

Нутрициолог Ольга Баян: прогулки помогут избавиться от последствий переедания

Фото: Unsplash

После переедания полезно сходить на прогулку, утверждает эксперт по питанию, бренд-нутрициолог bioniq Ольга Баян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, помогающие избавиться от последствий обжорства.

«Мы живем не в дефицитные времена, и у человека есть доступ к разным продуктам. Тем не менее у многих остается привычка наедаться "как в последний раз"», — констатирует Баян.

По ее словам, переедание влечет тошноту, чувство тяжести, вздутие, диарею или запор. Следствием этого может стать обострение хронических болезней.

Баян заявила, что после излишне сытной трапезы ни в коем случае нельзя ругать себя и наказывать голодом. При хорошем самочувствии лучше прогуляться. Если же последствия обжорства вызывают дискомфорт, то стоит провести некоторое время в покое.

Больше никаких действий не требуется, но спустя несколько дней стоит обратить внимание на свой рацион. При этом нет необходимости устраивать разгрузочные дни: психика воспринимает это как «наказание». Меню должно быть максимально легким, но сбалансированным

Ольга Баянэксперт по питанию, нутрициолог
Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

По мнению собеседницы «Ленты.ру», в тех случаях, когда после переедания возникает боль, длительная диарея, нужно больше пить, есть овощи и ягоды, которые помогут наладить перистальтику кишечника. Если же состояние не улучшается, следует обратиться к врачу.

Некоторые люди, по словам Баян, после переедания начинают усиленно тренироваться. Однако это не приносит нужного эффекта.

Если вы не стремитесь в данный момент похудеть, отпустите ситуацию. Ничего страшного в одном дне с повышенной калорийностью рациона нет. Если же вы хотите снизить вес, важно снизить общую калорийность меню, сохранив при этом рациональный баланс нутриентов — белков, жиров и углеводов

Ольга Баянэксперт по питанию, нутрициолог

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала сухофрукт, замедляющий старение. Им оказался изюм.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Россиянин пропал без вести в горах Башкирии

    Второй из крупнейших застройщиков Китая сумел избежать дефолта

    Лавров примет участие в АСЕАН

    Германия передала Украине партию снарядов для Gepard

    Названы способы избавиться от последствий обжорства

    Состояние избитого под Ростовом участника СВО ухудшилось

    Опубликован список самых востребованных в рекламе артистов

    Российский студент решил поджечь релейные шкафы и попался

    Microsoft предупредила об окончании поддержки Windows 11 21H2

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости