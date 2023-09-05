Стало известно о недовольстве Байдена из-за отношения к нему администрации

NYP: Байден недоволен из-за обращения с ним как с ребенком в администрации

Президент США Джо Байден оказался недоволен из-за отношения администрации к нему. Политик возмущен, что сотрудники «нянчатся» с ним как с ребенком. Об этом стало известно из новой книги Франклина Фоера «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки», передает New York Post.

По словам автора, Байден был огорчен, когда в марте сотрудники администрации оправдывались за его речь о конфликте на Украине. Тогда американский лидер, стремившийся закончить свое выступление моральным императивом о противодействии авторитаризму, завершил речь «спонтанным заявлением, которое звучало так, будто Байден призывал к свержению президента России Владимира Путина: "Ради бога, этот человек не может оставаться у власти"», пишет Фоер.

Сотрудники Байдена, не привыкшие отказываться от комментариев президента, быстро взяли на себя инициативу и объяснили это противоречивое заявление. Но они сделали это, не посоветовавшись с политиком, что, согласно книге, вызвало гнев и негодование восьмидесятилетнего президента.

«Он знал, что ошибся, но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Фоер.

Ранее в США отметили неумение Байдена убедить американцев в важности помощи Украине. Обозреватель Newsweek Йони Михани указал на неумение политика объяснить гражданам их общую национальную цель с Украиной.

Он привел данные недавнего опроса CNN, согласно которому большинство американцев выступили против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Украины.