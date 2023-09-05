Назван срок начала использования цифрового рубля в международных расчетах

Международные расчеты с помощью цифрового рубля начнут проводить в 2025 году

Цифровой рубль могут начать использовать для международных расчетов к 2025 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Первый этап тестирования операций с цифровым рублем начался 15 августа. Центробанк (ЦБ) проводил его с ограниченным количеством клиентов. Со временем регулятор планирует подключать к проекту все больше банков и клиентов. Отмечается, что на начальном этапе тестируются активные операции — открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплата товаров и услуг сервиса. Как заявлял ЦБ, в тестировании участвуют 30 юридических и 600 физических лиц в 11 городах России.

Цифровой рубль — актив, который хранится в специальном электронном кошельке. Его выпускает только Банк России, в отличие от криптовалюты. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявлял, что цифровая валюта будет доступна в России примерно к концу 2023 года.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Операции с новой валютой можно будет проводить на специальной платформе. Центробанк гарантировал россиянам тайну о цифровых счетах, об остатках на них и об операциях. Электронные деньги можно будет использовать для покупки товаров и оплаты услуг, а также для совершения денежных переводов.