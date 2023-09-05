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01:32, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии назвали отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным

Оппозиционер Шор назвал отчет МВД об убийстве в аэропорту Кишинева циничным

Фото: Telegram-канал Ilan Shor

Молдавский бизнесмен и оппозиционный политик Илан Шор назвал запоздалым и циничным отчет правоохранительных органов по ситуации с безопасностью в аэропорту Кишинева. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Шор считает, что данный отчет «в очередной раз показал», как «цинично президент Молдавии Майя Санду и ее ставленники могут вытирать ноги о граждан республики». Кроме этого, по словам оппозиционера, власти страны всю ответственность за ситуацию переложили на Avia Invest, хотя аэропорт находится под управлением государства около года.

«Еще в 2019 году мы неоднократно писали письма руководству страны и правительству и рассказывали о проблемах безопасности в кишиневском аэропорту. К сожалению, нас проигнорировали. Все эти проблемы существуют и по сей день. Все это делается не для того, чтобы управлять страной в интересах людей, а чтобы разбогатеть быстро и бессовестно», — заявил Шор.

Ранее Илан Шор назвал причину экономического кризиса в Молдавии. По его словам, он начался из-за того, что руководство страны испортило отношения с Россией. Также стало известно, что население республики может сократиться вдвое за следующие 50 лет при сохранении нынешних демографических показателей.

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    Екатерина Подвигина
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