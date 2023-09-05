В 2024 году Польша потратит на оборону 33 миллиарда долларов

Президент Польши: в 2024 году Варшава потратит на оборону 33 миллиарда долларов

В 2024 году Варшава потратит на оборону 137 миллиардов злотых (33 миллиарда долларов). Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РИА Новости.

«Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более четырех процентов нашего ВВП», — сказал он.

Дуда отметил, что польский солдат должен быть хорошо вооружен. Также он упомянул угрозу, возникающую «за нашими восточными границами».

«Нет такой цены, которую не стоит платить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой, а поляки могли жить безопасно», — заявил польский президент.

Ранее Польша и страны Прибалтики пригрозили полностью закрыть границы с Белоруссией. Они потребовали от президента страны Александра Лукашенко убрать частную военную компанию «Вагнер» с территории республики.