Польша и Прибалтика потребовали от Белоруссии убрать ЧВК Пригожина из республики

Министры внутренних дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Белоруссии убрать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» с территории республики. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьски.

По его словам, поводом для встречи в Варшаве с прибалтийскими коллегами стала ситуация на границе с Белоруссией. Глава ведомства отметил, что итогом встречи министров стало заявление, в котором они потребовали от властей республики избавиться от ЧВК на своей территории, а также убрать с границы мигрантов-нелегалов, которых, по его словам, туда в большом количестве стягивают белорусские силовики. В качестве одной из ответных мер главы ведомств пригрозили полным закрытием кордона с Белоруссией.

Происходит эскалация ситуации. Несколько недель там присутствует группа «Вагнер» — очень опасная группа Мариуш Каминьский министр внутренних дел Польши

В каком случае границы с Белоруссией закроют?

Параллельно с этим глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила о готовности временно закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. До этого власти прибалтийской республики уже закрывали два из шести погранпунктов на литовско-белорусском кордоне, а Билотайте призывала подготовиться к единовременному закрытию границы с Белоруссией вместе с государствами-союзниками региона.

Подобную стратегию в Литве объяснили «адекватным реагированием на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности». При этом президент страны Гитанас Науседа отметил, что полное закрытие границы с Белоруссией является крайней мерой.

Введение дополнительных мер по пограничному контролю анонсировали и в Латвии. В августе правительство республики объявило, что усилит контроль за кордоном из-за увеличившегося числа попыток ее незаконного пересечения со стороны Белоруссии. Для помощи пограничникам обещали привлечь полицейских и военных.

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет создана оперативная военная группа, которая займется обороной и «сдерживанием агрессора». Как заявил после встречи с коллегами глава польского МВД, прибалтийские страны и Польша будут готовы полностью закрыть границу с соседней республикой при «эскалации ситуации» до критических пределов.

Все пункты пропуска через границу Польши, Литвы, Латвии и Эстонии с Белоруссией будут немедленно закрыты, если произойдет критический инцидент Мариуш Каминьский министр внутренних дел Польши

Почему соседи Белоруссии опасаются ЧВК «Вагнера»?

Особую обеспокоенность из-за напряженной ситуации на границах Польша и прибалтийские страны начали высказывать после решения о передислокации «Вагнера» в Белоруссию, принятого после попытки мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина 24 июня. Глава польского МВД назвал это событие угрозой, а представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман увидел в совместных маневрах армии Белоруссии и ЧВК провокацию.

В начале августа замглавы МИД Польши Павел Яблоньский обвинил ЧВК в попытках пересечь границу страны и заявил об усилении польского кордона дополнительными подразделениями военных. Позднее усиленный режим охраны границы ввела Латвия, сославшись на увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну.

Как объяснил доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин, решение Риги также связано с ЧВК «Вагнер».

Они мотивируют это тем, что к границе выдвинулись вагнеровцы, которые находятся сейчас на территории Белоруссии. По их данным, они ставят целью проникновение на территорию Латвии нежелательных лиц, чтобы дестабилизировать обстановку. Чтобы этого не случилось, решено было усилить охрану границы Николай Топорнин доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также предположил, что после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина угроза от его военной компании для Варшавы только выросла. «ЧВК "Вагнер" еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией», — допустил он.

Как может отреагировать Минск?

На закрытие Литвой первых двух КПП отреагировал Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии. Подобный шаг соседней республики в ведомстве назвали «неконструктивным и недружественным», подчеркнув, что официальная позиция Вильнюса не соответствует настоящим причинам закрытия пунктов пропуска. В ГПК предположили, что власти Литвы используют любой предлог, чтобы воспрепятствовать перемещению грузов и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.

В ответ на беспокойство Польши из-за ЧВК в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко сообщил, что заявления Варшавы о перемещениях «Вагнера» около границы не соответствуют действительности.

Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось Александр Лукашенко президент Белоруссии

Он также пообещал, что больше не станет защищать Европу от нелегальных мигрантов, и пригрозил Польше, Прибалтике и Украине мгновенным ответом на возможное проявление агрессии с их стороны.