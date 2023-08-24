Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:04, 24 августа 2023Мир

Польша заявила о возросшей угрозе от ЧВК Пригожина

Моравецкий: после гибели Пригожина угроза от его ЧВК для Польши выросла

Фото: РИА Новости

В Польше признались, что после предположительной гибели Евгения Пригожина угроза от его частной военной компании (ЧВК) для Варшавы выросла. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления.

Он предложил полякам самим ответить на вопрос о том, «представляет ли большую или меньшую угрозу группа "Вагнер", которая находится в Белоруссии».

«Для меня это риторический вопрос», — ответил он сам на этот вопрос. Моравецкий считает, что теперь ЧВК «еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией».

Ранее на инцидент с самолетом Пригожина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев не имеет к этому никакого отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытках США и Украины «оживить» контрнаступление ВСУ

    В правительстве объяснили отказ сдерживать цены на бензин

    В ООН заявили о продолжении работы по экспорту продовольствия из России

    Российская туристка упала с 10-метрового обрыва в Абхазии

    Популярная в 1990-х стрижка вновь вернулась в моду

    Мужчина стал питаться падалью и дикоросами из-за любви к животным и растениям

    Пережившее пожар издание «Гарри Поттера» решили продать почти за миллион рублей

    Польша заявила о возросшей угрозе от ЧВК Пригожина

    Собянин рассказал о новом транспортном каркасе Москвы

    Врезавшимся в машину Гурулева автомобилем управляла сотрудница Счетной палаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости