Польша заявила о возросшей угрозе от ЧВК Пригожина

Моравецкий: после гибели Пригожина угроза от его ЧВК для Польши выросла

В Польше признались, что после предположительной гибели Евгения Пригожина угроза от его частной военной компании (ЧВК) для Варшавы выросла. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время выступления.

Он предложил полякам самим ответить на вопрос о том, «представляет ли большую или меньшую угрозу группа "Вагнер", которая находится в Белоруссии».

«Для меня это риторический вопрос», — ответил он сам на этот вопрос. Моравецкий считает, что теперь ЧВК «еще сильнее, чем раньше, или как минимум в такой же степени, как раньше, будет использована в качестве инструмента провокаций, шантажа, атак в рамках нарушения политики безопасности и дестабилизации стран, граничащих с Россией и Белоруссией».

Ранее на инцидент с самолетом Пригожина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев не имеет к этому никакого отношения.