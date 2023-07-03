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14:14, 3 июля 2023Мир

В Польше назвали угрозой появление ЧВК «Вагнер» на белорусской границе

Глава МВД Польши заявил об угрозе появления ЧВК «Вагнер» на границе с Белоруссией

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Власти Польши опасаются угрозы, исходящей от подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которые могут быть дислоцированы на польско-белорусской границе. С таким заявлением выступил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, его цитирует РИА Новости.

«Информация о возможности появления большого количества войск, так называемой Группы Вагнера, является очень достоверной. Пока этого еще не произошло, но мы должны быть готовы к этому сценарию», — сказал министр внутренних дел.

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По словам Каминьского, «ситуация на границе с Белоруссией напряженная», но при этом «очень детально контролируется службами страны и службами союзных государств».

Ранее глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера выразил опасения, что бойцы ЧВК «Вагнер» могут организовать миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей. Угрозу безопасности Севера связал с количеством бойцов группировки.

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    Глеб Бажуткин
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