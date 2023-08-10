Решение Латвии усилить охрану границы с Белоруссией объяснили

Политолог Топорнин: Латвия усилит охрану границы с Белоруссией из-за вагнеровцев

Решение Латвии ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа связано с ЧВК «Вагнер». Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил действия Риги доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По словам политолога, Латвия решила перебросить на границу с Белоруссией порядка одной тысячи своих военнослужащих.

«Они мотивируют это тем, что к границе выдвинулись вагнеровцы, которые находятся сейчас на территории Белоруссии. По их данным, они ставят целью проникновение на территорию Латвии нежелательных лиц, чтобы дестабилизировать обстановку. Чтобы этого не случилось, решено было усилить охрану границы», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Мы понимаем, что вагнеровцы — это тренированные бойцы, которые обладают различным профессиональным умением и могут преодолеть границу в неустановленном месте через лесные тропы Николай Топорнин доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

При это президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о том, что вагнеровцы помогают тренировать белорусских военных, и ни в каких других мероприятиях они участия не принимают, отметил Топорнин.

«Если говорить об отношениях Латвии и Белоруссии, то они очень зыбкие. На Белоруссию тоже наложены санкции за конфликт с Украиной, не такие жесткие, как на Россию, тем не менее они есть. Лукашенко находится во всех черных списках, ему закрыта дорога в Европу», — сообщил политолог.

Я не думаю, что это может к чему-то серьезному привести. Скорее всего, правительство Латвии будет дальше демонстрировать, что оно владеет ситуацией Николай Топорнин доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации

Ранее стало известно, что Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Причиной нововведений стало увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну. Режим вводится на полгода, до 10 февраля 2024-го, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

