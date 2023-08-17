Лукашенко пригрозил ответом Польше и Украине на агрессию

Лукашенко пригрозил ответом Украине, Польше и странам Балтии на агрессию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил мгновенным ответом Польше, Украине и странам Балтии на возможное проявление агрессии с их стороны. Его слова приводит ТАСС.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал глава государства. По словам белорусского президента, угроза может быть одна — агрессия против республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск зеркально отвечает на провокации и выпады извне. Как он утверждал, помимо «экономического диктата», сейчас Белоруссия сталкивается с политическим и информационным давлением, а также «провокациями на внешних рубежах» и «попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне».