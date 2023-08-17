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19:47, 17 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко пригрозил ответом Польше и Украине на агрессию

Лукашенко пригрозил ответом Украине, Польше и странам Балтии на агрессию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил мгновенным ответом Польше, Украине и странам Балтии на возможное проявление агрессии с их стороны. Его слова приводит ТАСС.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал глава государства. По словам белорусского президента, угроза может быть одна — агрессия против республики.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск зеркально отвечает на провокации и выпады извне. Как он утверждал, помимо «экономического диктата», сейчас Белоруссия сталкивается с политическим и информационным давлением, а также «провокациями на внешних рубежах» и «попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне».

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    Кристина Есикова
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