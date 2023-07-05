Президент Лукашенко заявил о зеркальном ответе Белоруссии на провокации извне

Белоруссия зеркально отвечает на провокации и выпады извне. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, помимо «экономического диктата», на сегодняшний день Минск сталкивается с политическим и информационным давлением, а также «провокациями на внешних рубежах» и «попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне».

Лукашенко отметил, что в Белоруссии адекватно реагируют на это и продолжают совершенствовать систему национальной и военной безопасности. «Это зеркальные меры по защите суверенитета государства, без которого не будет ни мира, ни белорусов как нации. В своей истории мы это не раз проходили», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что с политиками из соседних государств необходимо поддерживать хотя бы худой мир. При этом президент указал на то, что США и Европейский союз превращают Польшу в «прокси-полигон» для противостояния с Россией и Белоруссией, а прибалтийские республики поражают «самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО».