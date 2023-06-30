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19:19, 30 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о необходимости хотя бы худого мира с соседними странами

Лукашенко: несмотря на безумство политиков соседних стран, необходим хотя бы худой мир
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Bai Xueqi / XinHua / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с политиками соседних стран необходимо поддерживать хотя бы худой мир. Слова политика передает издание «СБ. Беларусь сегодня»

«Реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире», — сказал белорусский лидер.

Президент добавил, что США и Евросоюз превращают Польшу в «прокси-полигон» для противостояния с Россией и Белоруссией, а страны Прибалтики поражают «самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО».

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что очередной дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в республике.

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