Лукашенко заявил о необходимости хотя бы худого мира с соседними странами

Лукашенко: несмотря на безумство политиков соседних стран, необходим хотя бы худой мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с политиками соседних стран необходимо поддерживать хотя бы худой мир. Слова политика передает издание «СБ. Беларусь сегодня»

«Реальность и в том, что они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире», — сказал белорусский лидер.

Президент добавил, что США и Евросоюз превращают Польшу в «прокси-полигон» для противостояния с Россией и Белоруссией, а страны Прибалтики поражают «самоубийственным упорством в стремлении стать ударным отрядом НАТО».

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что очередной дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в республике.