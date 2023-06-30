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12:00, 30 июня 2023Бывший СССР

Дивизион С-400 «Триумф» заступил на дежурство в Белоруссии

Минобороны Белоруссии: на боевое дежурство в республике заступил дивизион С-400 «Триумф»
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Очередной дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что этот день — знаковый не только для самих расчетов дивизиона, но и для Военно-воздушных сил (ВВС) страны и сил противовоздушной обороны (ПВО).

«На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400», — отметил командующий белорусскими ВВС и ПВО Андрей Лукьянович.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу он поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и главе Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю.

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    Алевтина Запольская
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