Дивизион С-400 «Триумф» заступил на дежурство в Белоруссии

Минобороны Белоруссии: на боевое дежурство в республике заступил дивизион С-400 «Триумф»

Очередной дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны страны.

В ведомстве отметили, что этот день — знаковый не только для самих расчетов дивизиона, но и для Военно-воздушных сил (ВВС) страны и сил противовоздушной обороны (ПВО).

«На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого состоят современные, самые совершенные зенитные ракетные комплексы С-400», — отметил командующий белорусскими ВВС и ПВО Андрей Лукьянович.

Ранее президент республики Александр Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу он поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и главе Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю.