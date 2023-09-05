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10:17, 6 сентября 2023Ценности

Женщина перестала брить бороду и сочла себя богиней

Фото: Lucky Business / Unsplash

Пользовательница сети с никнеймом @peekaboopumpkin перестала брить бороду и сочла себя богиней. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 37-летняя женщина продемонстрировала, как гладит растительность на лице, за которой она ухаживает, нанося масло для блеска. «Богиня, перед которой мы должны преклоняться и которой поклоняемся», — указала она в хештеге к видео.

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Известно, что юзерша страдает синдромом поликистозных яичников. Ранее она избавлялась от волос и длительное время не могла принять свою внешность, однако впоследствии благодаря бороде прославилась в сети. В том числе — на Reddit и OnlyFans, где продает создаваемый ею контент.

В марте американка Торри Саншайн рассказала о жизни с растущей из-за болезни бородой. По словам жительницы Флориды, она начала брить растительность на лице в возрасте 15 лет, после того как врачи диагностировали у нее синдром поликистозных яичников.

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    Алина Гостева
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