Герой России рассказал о применении ВСУ тактики «живого разминирования»

Сайфуллин: ВСУ закидывают людьми минные поля для «живого разминирования»

Замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют тактику «живого разминирования», пытаясь пройти российскую линию обороны. По словам офицера, вместо инженерной техники на минные поля и под обстрел российской артиллерии ВСУ отправляют пехоту, что приводит к массовым потерям живой силы. Об этом Сайфуллин заявил рассказал РИА Новости.

По информации собеседника агентства, ВСУ «кидают» на минные поля все больше и больше бойцов. Как пояснил полковник, для тщательной подготовки сапера требуется много времени. Поэтому украинские войска выбрали более простой и быстрый для себя вариант «живого разминирования». «Людей разрывает просто на части. Они их не жалеют», — отметил Сайфуллин.

Также он указал, что украинские саперные подразделения несут высокие потери, потому что российская разведка вовремя их обнаруживает, а артиллерия поражает.

Также Сайфуллин рассказал, что ВСУ не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и заграждений, сделанных по «дедовским» методам. Кроме этого, он объяснил, почему переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины.