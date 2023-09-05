Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:59, 5 сентября 2023Бывший СССР

Герой России объяснил невозможность ВСУ пройти минные поля

Сайфуллин: ВСУ не могут пройти российские минные поля из-за «дедовских» методов

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и заграждений, сделанных по «дедовским» методам. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Сайфуллина, российские минные поля установлены грамотно и по всей линии фронта. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обеспечены техникой стран НАТО, это является одной из самых больших проблем. Не имея возможности их преодолеть, ВСУ несут очень большие потери.

Собеседник агентства отметил, что российские военные знают нормативы по установке мин — как противотанковых, так и противопехотных и смешанных. «У нас подготовлены для них "сюрпризы", именно по устройству минных заграждений, и они "целенаправленно" их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут», — отметил офицер.

Также Рустам Сайфуллин рассказал, что переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины. Он отметил, что танки, которые представляли как «чудесные машины», не оправдали ожиданий.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России рассказал об уязвимости танков Leopard

    В ЛНР рассказали об убийстве бойца ВСУ сослуживцами из-за сломавшейся машины

    Застрявшим на Burning Man посетителям разрешили выезд

    В Госдуме рассказали о льготах для многодетных родителей

    Фитнес-тренер оценила возможность заменить спорт на занятия сексом

    Голая уборщица рассказала о своем заработке

    Герой России объяснил невозможность ВСУ пройти минные поля

    Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы дрона

    Замбия анонсировала работу над безвизом с Россией

    Релиз GTA VI может сорваться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости