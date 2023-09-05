Сайфуллин: ВСУ не могут пройти российские минные поля из-за «дедовских» методов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и заграждений, сделанных по «дедовским» методам. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Сайфуллина, российские минные поля установлены грамотно и по всей линии фронта. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обеспечены техникой стран НАТО, это является одной из самых больших проблем. Не имея возможности их преодолеть, ВСУ несут очень большие потери.

Собеседник агентства отметил, что российские военные знают нормативы по установке мин — как противотанковых, так и противопехотных и смешанных. «У нас подготовлены для них "сюрпризы", именно по устройству минных заграждений, и они "целенаправленно" их находят. А обнаруживая наши сюрпризы дальше они уже двигаться не могут», — отметил офицер.

Также Рустам Сайфуллин рассказал, что переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины. Он отметил, что танки, которые представляли как «чудесные машины», не оправдали ожиданий.