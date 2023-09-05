Шайба прошла сквозь решетку шлема и повредила глаз хоккеисту «Били Тигржи» Кралу

Вратарь чешского хоккейного клуба «Били Тигржи» Даниэль Крал пострадал во время матча против швейцарского «Амбри-Пиотта». Об этом сообщается на сайте команды.

По информации источника, шайба прошла сквозь защитную решетку после броска игрока соперника. Хоккеист не смог продолжить матч и покинул площадку. После матча Крала отвезли в больницу. Отмечается, что предварительное обследование не обнаружило нарушений в зрении хоккеиста.

Крал заявил, что соперник попал ему в большую дыру в маске, после чего шайба остановилась недалеко от глаза. «Сначала даже не знал, что это шайба. Я был совершенно не в себе и думал, что меня кто-то ударил», — отметил он.

В 2016 году вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Бен Бишоп потерял два верхних передних зуба после попадания шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мейпл Лифс». После броска форварда «Торонто» Питера Холланда шайба пробила маску голкипера и попала в челюсть.