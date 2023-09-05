Беременная Кортни Кардашьян попала в больницу

People: беременную модель Кортни Кардашьян выписали домой после госпитализации

Американская телезвезда, модель и предпринимательница Кортни Кардашьян попала в больницу, но вскоре была выписана и уже идет на поправку. Об этом сообщает People со ссылкой на свой источник.

Издание не уточнило, какова причина госпитализации 44-летней беременной знаменитости. «Сейчас она вернулась домой и находится со своими детьми. Она чувствует себя лучше», — сказал собеседник издания.

Кроме того, сообщается, что поддержать супругу прилетел ее муж, барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер. Он находился вместе с коллективом на гастролях в Европе и, как следует из публикаций группы в социальных сетях, приостановил тур в связи с неотложными семейными обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что Кортни Кардашьян снялась в костюме российского бренда Sorelle. Стоимость этого наряда на официальном сайте составляет 36,6 тысячи рублей.