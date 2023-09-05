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21:45, 5 сентября 2023Мир

США попросят КНДР не поставлять оружие в Россию

Джейк Салливан: США намерены просить КНДР не поставлять оружие в Россию
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Вашингтон продолжит убеждать КНДР отказаться от планов поставок России вооружений. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

По его словам, переговоры КНДР и России об оборонной поддержке в настоящее время продвигаются. «Но мы продолжим искать возможности для того, чтобы убедить северокорейцев не предпринимать шаги», — сказал Салливан.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал о планах Вашингтона ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и КНДР. Он также добавил, что США собираются вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.

В августе в Белом доме выразили обеспокоенность в связи с сотрудничеством России и КНДР. По словам Салливана, Соединенные Штаты особенно обеспокоены потенциалом совместных разработок Москвы и Пхеньяна в сфере ракетных технологий.

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    Марина Совина
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