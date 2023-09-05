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10:15, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали коррупцию одной из причин потерь на фронте

New York Times: в Киеве сочли коррупцию одной из причин потерь ВСУ на фронте

Фото: Alina Smutko / Reuters

Одной из причин потерь личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте является коррупция, заявила американской газете The New York Times глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Издание отмечает, что в 2023 году ВСУ не получали закупленное по контрактам оружие, в то время как средства оседали на счетах поставщиков. Также имели место случаи завышения цен для покупки обмундирования украинским солдатам.

«В зависимости от того, насколько эффективно мы охраняем государственные средства, у солдата либо будет оружие, либо его не будет», — также добавила Каленюк.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил день боевых действий для ВСУ в 100 миллионов долларов. По его словам, в спонсирование ВСУ также вкладываются налогоплательщики и предприниматели.

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    Алевтина Запольская
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