Режиссер «Железного человека» купил роскошный дом в Калифорнии

Robb Report: режиссер Джон Фавро купил четвертый дом в Санта-Монике за $6,8 млн

Известный по фильму «Железный человек» и сериалу «Мандалорец» режиссер Джон Фавро приобрел очередной дом в Лос-Анджелесе, Калифорния. Мужчина купил двухэтажное поместье в приморском городе Санта-Моника, где ранее у него уже было три роскошных дома, пишет Robb Report.

Покупка обошлась Фавро в 6,8 миллиона долларов. Издание указывает, что в новой недвижимости режиссера установлена система умный дом.

Здание было построено в 2023 году и не выставлялось на продажу, поэтому фотографии интерьера отсутствуют. Однако по аэроснимкам видно, что четвертый дом продюсера отличается большими размерами и выполнен в современном стиле в отличие от других построек на участке. Позади дома находится внутренний двор и лужайка, на участке также есть бассейн и отдельный гараж.

В конце июля роскошную недвижимость в Лос-Анджелесе также приобрела американская актриса, звезда сериала «Доктор Хаус» Оливия Уайлд. Девушка заплатила за недвижимость 5,9 миллиона долларов.