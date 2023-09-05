Популярный комик раскрыл отношение к мату в юморе

Участник Comedy Club Карибидис заявил, что в проекте не запрещается мат

Популярный комик, резидент шоу Comedy Club Демис Карибидис раскрыл отношение к мату в юморе. В интервью актрисе Юлии Меньшовой, доступном на YouTube, он также рассказал, что участникам проекта не запрещается использовать нецензурную лексику.

«У меня нет мата в номерах никакого, все чисто», — отметил Карибидис. При этом резидент Comedy Club подчеркнул, что участникам проекта не запрещается использовать мат в выступлениях.

По мнению комика, мат начал терять свою ценность как усилитель шуток. «Не красит это юмор, не усиливает он юмор», — заключил Карибидис, говоря о нецензурной лексике в юморе.

Ранее Демис Карибидис рассказал, что в шутках с матом зрителей веселит не наличие обсценной лексики, а сами шутки. При этом он отметил, что некоторым юмористам использование мата в речи идет. К таким комикам он причислил Гарика Харламова и добавил, что в устах его коллеги Тимура Батрутдинова подобная лексика звучала бы неестественно.