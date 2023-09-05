Россиянка побывала на курорте Европы и сравнила его с Сочи

Россиянка побывала в Черногории и рассказала, что в Сочи ей понравилось больше

Российская туристка побывала в Черногории и сравнила европейский курорт с Сочи. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Сочи24».

По словам Алины из Санкт-Петербурга, стоимость проживания в Черногории была выше, чем она ожидала. Тем временем цены в Сочи показались ей сравнимыми с петербургскими. «Жилье и еда в Сочи довольно доступны, особенно если бронировать заранее», — отметила россиянка.

При этом климат и туристические развлечения одинаково впечатлили путешественницу как на европейском курорте, так и на юге России. Она отметила, что в Черногории в каждом городе есть что-то уникальное, а в Сочи между горами и морем было столько активностей, что она чувствовала себя «словно на олимпийских играх».

Тем не менее предпочтение для отдыха туристка отдала бы Сочи. Она добавила, что в Европе ощущала себя гостьей и ее огорчал языковой барьер. В Сочи же туристка чувствовала себя как дома. «Ты находишься на территории своей страны, здесь говорят на русском языке, и ты ощущаешь себя в большей безопасности», — пояснила петербурженка.

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