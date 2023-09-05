Россиянам назвали новые доступные в 2023 году страны для путешествий

Anex: после пандемии для россиян снова стали доступны Китай и страны Африки

Российским туристам назвали страны, путешествия в которые стали снова доступны после пандемии. Их перечислил РИА Новости директор департамента коммуникаций, внешних связей и информационной политики туроператора Anex Константин Гулевич.

По его словам, самые трендовые «новинки» 2023 года — Китай и страны Африки. Кроме того, путешественники из России могут вновь отправиться в Камбоджу, Сингапур, Израиль, Иорданию, Бразилию, Сербию, Непал, горнолыжную Турцию, а также на Филиппины и Мадагаскар. Гулевич отметил, что в эти государства можно долететь регулярными рейсами.

Представитель туроператора Anex также подчеркнул, что сейчас в мире нет стран, которые недоступны туристам на сто процентов. Даже если отсутствует возможность добраться прямым рейсом, всегда есть регулярные варианты перелета со стыковкой, пояснил Гулевич.

Ранее туроператоры назвали самые популярные у российских путешественников направления для путешествий внутри стран Содружества Независимых Государств (СНГ), их данные привел Российский союз туриндустрии (РСТ). Как следует из пресс-релиза организации, лидером стала Белоруссия, в пятерку также вошли Узбекистан, Армения, Киргизия и Азербайджан.