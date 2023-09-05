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08:46, 5 сентября 2023Бывший СССР

Исполняющий обязанности мэра Чернигова рассказал об обысках у себя дома

Исполняющий обязанности мэра Чернигова рассказал об обысках СБУ в его квартире

Фото: Telegram-канал Александра Ломако

Исполняющий обязанности мэра украинского Чернигова Александр Ломако сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском к нему в квартиру утром 5 сентября. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ломако уточнил, что сотрудники СБУ зашли к нему домой, когда он собирал детей в школу. «Будут обыскивать квартиру… Что будут искать: видимо трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов энергосистемы города», — написал он.

И.о. мэра уточнил, что обыск проходит на основании решения Шевченковского суда Киева. «Он немножко далеко от Чернигова. Но чиновникам из центра, которым наш город как кость в горле — там легче "порешать"».

Ломако назвал происходящее цирком абсурда и рассказал, что в 8:00 у него должно было начаться совещание по вопросам жизнедеятельности города. «Уважаемые коллеги, совещания не будет — сегодня центр начинает политический шоу-сезон», — заявил он.

В августе стало известно о массовых обысках в четырех районных военкоматах города Одессы. Они были связаны с работой военно-врачебных комиссий.

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    Екатерина Подвигина
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