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04:02, 5 сентября 2023Силовые структуры

Военный ночью зашел в магазин за пивом с автоматом и попал под суд

«Ъ»: дело против военного завели после визита в магазин за пивом с автоматом
СюжетЮжный военный округ (ЮВО)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Реутовский гарнизонный военный суд начал рассмотрение дела в отношении лейтенанта-десантника Радика Айсина, которого обвинили по трем уголовным статьям после ночного визита в магазин. Подробности дела рассказывает «Коммерсант».

15 февраля лейтенант был назначен дежурным по части, параллельно с этим он употреблял алкоголь. После этого Айсин приказал своему подчиненному вскрыть запечатанную комнату хранения оружия и выдать ему закрепленный за ним автомат Ак-74м. При этом военный оставил оружие незаряженным.

Затем, вместе с переодетыми в гражданское рядовым и ефрейтором офицер прошел через КПП, где компания пересела в автомобиль и направилась в круглосуточный магазин «Вкусняшка». Доехав до места назначения, Айсин взял оружие, зашел внутрь магазина и попросил пива. Не получив ответа от продавца, военный обругал женщину, щелкнув на автомате переключателем огня, что продавец расценила как жест устрашения. Несмотря на это, другие посетители магазина, заметив это, побили и скрутили Айсина, после чего передали его попутчикам, которые оставались в автомобиле.

В результате Айсина обвинили в хулиганстве, незаконном ношении оружия и его хищении с использованием служебного положения. Следствие оценило размер ущерба в 39,1 тысячу рублей. Однако сам лейтенант вины не признал.

Ранее сообщалось, что Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы заместителя командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктора Воронова за трату денег Минобороны России на личные нужды.

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    Марина Совина
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