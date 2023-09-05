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07:20, 5 сентября 2023Мир

В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

Der Spiegel: решение об отставке Резникова приняли из-за коррупционных скандалов
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова на фоне коррупционных скандалов, связанных с украинской армией. Такое предположение высказал немецкий журнал Der Spiegel.

Уточняется, что речь идет об обвинениях в завышении цен на униформу и продовольствие для украинских военнослужащих. Как отмечает издание, рост коррупции связан с увеличением военного бюджета, который составляет почти 20 процентов ВВП.

Зеленский объявил об отставке Резникова 3 сентября. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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    Марина Совина
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